Neymar Jr. se queda sin su patrocinador deportivo tras 15 años

El brasileño Neymar Jr. fue uno de los jugadores del Paris Saint-Germain a los que más les afectó perder contra el Bayern Münich en la final de la Champions League.

Y no es para menos, Neymar no tuvo un buen partido y en términos generales quedó a deber. Había mucha expectativa por lo que pudiera realizar sobre el terreno de juego pero no pudo ser el líder que los parisinos necesitaban.

Días después del dicho encuentro, el talentoso jugador ha subido algunas imágenes en sus redes sociales donde está compartiendo con algunos de compañeros.

Parabéns a cada jogador e staff.. Não terminamos como queríamos e desejávamos mas foi incrível viver o que vivemos.

Agora é recarregar as energias, voltar mais fortes e com a mesma vontade de vencer. Foi FODA demais ❤️👏🏽

ALLEZ PARIS

Nike rompe su relación con Neymar

Por si fuera poco la derrota en la final de la Liga de Campeones, ahora se le acumula otro problema al “Ney”.

La firma deportiva Nike dijo el sábado que la compañía y Neymar separan sus caminos, poniendo fin a uno de sus acuerdos de patrocinios más importantes y tras 15 largos años.

Una asociación que se alargaba ya cerca de una década y media tras fichar al delantero brasileño cuando era un prodigio de apenas 13 años.

“Puedo confirmar que Neymar ya no es un atleta de Nike”, dijo un portavoz del gigante estadounidense de ropa deportiva, Josh Benedek, en un correo electrónico a la AFP, sin dar más detalles.

Los motivos

La asesoría del jugador indicó que no tenía ninguna información y que desconocía las razones por las cuales se rompió el vínculo.

Mientras que según el portal UOL, la ruptura del contrato se debe a discrepancias con los nuevos valores ofrecidos por Nike y que, al parecer, no fueron del agrado de Neymar.

En estos Neymar se encuentra gozando de un período de vacaciones, antes de incorporarse a los trabajos con el Paris Saint-Germain con miras al inicio de la próxima temporada.

*Con información de AFP