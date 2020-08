Neto Bran da su impresión tras la resolución del TAS

Ayer, cerca del mediodía el TAS notificó a todas las partes involucradas en el tema de ascensos y descensos sobre la resolución final del caso.

Como era de esperarse, el ente internacional resolvió el caso a favor de la Fedefut, por lo que condenaba al Deportivo Mixco y Siquinalá a descender a Primera División.

“El Tribunal Arbitral del Deporte no es competente para decidir sobre la apelación interpuesta por Deportivo Mixco y la apelación interpuesta por CSD Siquinalá, Club Asociación Amigos del Deporte Capitalino y CF Universidad de San Carlos Contra la decisión de fecha 21 de mayo 2020 de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Acuerdo Número CE-52-2020)”, se puede leer en la notificación en enviada por el TAS.

La reacción de Neto Bran

El jefe edil del municipio de Mixco gastó 100 mil quetzales para apelar la decisión de la Fedefut sobre el tema de ascensos y descensos, que se dio a conocer el pasado mes de mayo, conjunto a la cancelación de la Liga Nacional.

A través de un Facebook Live, el alcalde de Mixco dio sus impresiones sobre la decisión tomada por el TAS, con la que condena al Deportivo Mixco a jugar en Primera División tras un año en la Liga Mayor.

“Hoy la resolución de TAS dice que no son competentes para poder decidir, entonces resuelve que no es un Tribunal competente, que por lo tanto no se va a meter. Yo hubiese querido que lo hubieran dicho desde un principio y no gastarme todo ese pisto”, mencionaba Bran.

El jefe edil rescató que, pese a la decisión tomada por el TAS, seguirá luchando para subir a la Liga Mayor ‘lo más pronto posible’.

“No voy a alimentar a este grupo aborazado de personas, que han vivido del deporte. Bajamos, pero así como un día subimos, volveremos a subir”, finalizó en un directo en Facebook el alcalde mixqueño.