Messi habría comunicado al Barça que no se presentará a las pruebas PCR

La polémica del astro argentino Lionel Messi no cesa y su salida parece cada vez más inminente, a falta de un comunicado oficial por alguna de las dos partes.

En las últimas horas se acrecentó el rumor de que el astro argentino no se presentará a las pruebas PCR del Barcelona que arrancarán este domingo según informó el club.

Las noticias no dejan de cesar desde España y hasta la fecha Messi está más fuera que dentro del Barcelona.

¿Aceptará el @barcelona esa reunión con Messi y negociar su salida? https://t.co/WmJ9y2WH9E — Deportes Publinews (@Deportes_PN) August 29, 2020

Messi no se presentará a los entrenos

Leo Messi está decidido a irse del Barcelona y se mantiene firme en su negativa a volver a vestir de azulgrana. Después de comunicar ayer al club a través de sus abogados que está dispuesto a negociar su salida y tras la respuesta negativa de la entidad, el argentino da un paso al frente: no acudirá mañaña domingo a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.

Según ha adelantado RAC1, Leo ya ha comunicado al Barcelona, ha sido esta tarde según ha confirmado MARCA, que este domingo no se presentará a las pruebas de PCR, un día antes de que el equipo vuelva a los entrenamientos como marca el protocolo. En el Barça esperaban que sí que acudiera con el resto de la expedición.

🚨¡OJO! MESSI comunica al Barça que MAÑANA NO SE PRESENTARÁ a las pruebas PCR de inicio de temporada (Vía RAC1). pic.twitter.com/Gs6FVFXAkQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 29, 2020

Pero el capitán culé entiende, como trasladó en el burofax del pasado martes, que su vínculo con la entidad azulgrana ha concluido y que, por lo tanto, ya no debe presentarse a las pruebas ni a los entrenamientos. Ya no forma parte de la familia azulgrana. Ha puesto fin a una etapa que ha durado 20 años.

De todas formas, Messi también insiste en que tiene voluntad de salir de forma pactada del Barcelona. No quiere irse por la puerta de atrás y sigue tendiendo la mano a la Directiva que lidera Bartomeu para sentarse a negociar y fijar una cifra para su traspaso. El club, no obstante, no se reunirá con él para abordar su marcha. Consideran que tiene contrato y aclaran a las entidades que lo quieran firmar que su cláusula es de 700 millones de euros.

*Con información de Diario Marca