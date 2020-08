Thiago Silva es nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra

El defensor central brasileño Thiago Silva, que finalizó contrato con el Paris SG, firmó por un año más otro opcional con el Chelsea de Londres, anunciaron los Blues este viernes.

“Estoy tan feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de formar parte del apasionante equipo de Frank Lampard y estoy aquí para pelear por títulos”, declaró el jugador de casi 36 años, citado en el comunicado del club.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020