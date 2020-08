Colombiano Bernal está listo para defender su corona en el Tour de Francia

La amenaza del coronavirus rodea al Tour de Francia, que tendrá muy limitados a los espectadores y que comienza este sábado en Niza. Le toca a Egan Bernal defender su histórica corona.

La estrella colombiana se topa con el esloveno Primoz Roglic, señalado como su gran rival, así como con el francés Thibaut Pinot, el candidato nacional.

Ningún corredor sabe lo que le espera hasta la llegada a los Campos Elíseos de París el 20 de septiembre, con una pandemia que ya ha entrado en su segunda ola en Francia y que podría provocar cambios en la prueba.

Para las autoridades, la celebración de uno de los pocos grandes eventos deportivos mundiales que se ha mantenido en este 2020 maldito, celebrar la 107ª edición de la gran carrera es todo un símbolo.

“El Tour de Francia debe ser el símbolo de que podemos continuar viviendo, es una señal de resiliencia de la sociedad”, declaró el jueves el ministro de Sanidad Olivier Veran.

El protocolo sanitario fue suavizado para los equipos en lo relativo al riesgo de expulsión de la carrera: serán dos casos de corredores positivos en covid-19, en un periodo de siete días, los que conllevarán la exclusión, informó este viernes la UCI.

Por el momento, dos casos de covid-19 fueron anunciados el jueves, a 48 horas de la salida de la primera etapa. Ambos corresponden a dos miembros no ciclistas del Lotto.

