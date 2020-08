¿Liverpool está interesado en fichar a Leo Messi? Esto respondió Klopp

Sin duda alguna, el Liverpool tiene uno de los mejores equipos del mundo, la plantilla es una de las mejores valoradas, pero gran parte del éxito del Liverpool radica en la dirección técnica de Jürgen Klopp.

Desde la llegada del técnico alemán, el Liverpool volvió a tomar protagonismo en el futbol inglés y en las competiciones europeas, que se les resistían desde hace varios años.

Los ingleses volvieron a ganar una Champions League, que no conseguían desde 2005 y la Liga inglesa que se les resistía desde 1990, antes del nuevo formato de la Premier League.

The boss touched on a range of topics as he spoke to the media ahead of tomorrow's #CommunityShield clash with @Arsenal…

