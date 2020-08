La oferta irrechazable del Manchester City por Messi

El Barcelona no se da por vencido y lucha con todo para retener a Messi, pero el Manchester City de Pep Guardiola ha presentado su “as bajo la manga”.

Luego de que Messi le expresó a la dirigencia azulgrana que quiere su libertad, han surgido diferentes informaciones en cuanto a su futuro

Sin embargo, todos los focos apuntan al City, que dirige Pep Guardiola, exentrenador del rosarino.

Aunque no queda claro si Messi puede irse o si debe pagar los 700 millones de la cláusula de rescisión que hay en su contrato, todos los medios lo ubican en la Premier League.

Y es que el club inglés habría hecho una oferta irrechazable al Barça. Se trata de pagar 100 millones de euros más entregar al Barcelona tres jugadores de primer nivel: Bernardo Silva, Gabriel Jesus y Eric García.

“El City trabaja para hacer una oferta que no infrinja el Fair Play Financiero, que tiene como objetivo que los gastos no superen a los ingresos. Por eso, en el caso de que finalmente el Barça acuerde un traspaso no se gastarían más de 100 millones, pero están dispuestos a meter a tres futbolistas en la operación”, publicó “Sport”.

Sobre el contrato

Messi podría firmar con el Manchester City por cinco temporadas, además, tendría la oportunidad de terminar su carrera en la MLS, con el New York City.

Sin embargo, una de las condiciones para que Messi acepte, es que le aseguren que Guardiola será su entrenados más allá de 2021, según “ESPN”.

¿Se va por culpa de Bartomeu?

Una de las principales razones por las que Leo querría dejar al Barça, es por la relación con el presidente Josep Guardiola.

Al respecto, en las últimas horas “TV3” y el diario “Sport” han revelado que el dirigente estaría dispuesto a dejar su cargo si Messi dice públicamente que él es el problema para su continuidad en el Barcelona.

Habrá que esperar en los próximos días para saber cuál será en realidad el futuro de la leyenda azulgrana.