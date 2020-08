¿Qué canales transmitirán la final de la Champions League, PSG vs Bayern Münich?

Sin dudas será una final inédita la que disputen el Paris Saint-Germain y Bayern Münich en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal.

Este domingo 23 de agosto, a partir de las 13:00 horas, se jugará dicho partido y que dejará a un nuevo campeón continental en el viejo continente.

Los parisinos llegan a esta instancia después de golear 3-0 al Leipzig, mientras que el Bayern Münich venció por el mismo marcador al Lyon.

🤩🤩🤩 Who will win the 2020 #UCLfinal❓ pic.twitter.com/4sTJ7s8QFR

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020