“No me gustan las ratas”, fuerte pleito en la élite del tenis mundial

Al servicio Nick Kyrgios, Boris Becker al resto. El "enfant terrible" del tenis australiano y la leyenda alemana cruzaron insultos este martes a través de Twitter.

PUBLICIDAD

Esto, tras la actitud de Alexander Zverev, que fue visto de fiesta cuando había prometido aislarse para evitar un contagio del COVID-19.

El lunes, Kyrgios (40º jugador mundial) calificó a Zverev (N. 4) de "egoísta" por haber acudido a una fiesta cuando había anunciado que pasaría 14 días de confinamiento tras su participación en el Adria Tour, el torneo de exhibición de Novak Djokovic que tuvo que ser cancelado tras ser infectadas varias personas al nuevo coronavirus, incluidos el propio Djokovic y otros tenistas.

Insultos entre Kyrgios y Becker

Becker, vencedor de seis Grand Slams en los años 1980 y 1990, defendió este martes a su compatriota: "No me gustan los ratas. ¡Quien ataque a un deportista no es mi amigo! Mírate al espejo, ¿te crees mejor que nosotros? Nick Kyrgios", tuiteó el exjugador de 52 años.

Kyrgios, de 25, no tardó en responder: "¡Por el amor de Dios, Boris! No estoy compitiendo o tratando de ensuciar su reputación. Es una pandemia mundial y si alguien es tan idiota como para hacer lo que ha hecho Alex, lo digo. Así de simple".

Y directamente atacó a Becker: "@TheBorisBecker es una rosquilla más grande (literalmente 'bigger doughnut') de lo que pensaba. Puede devolver una volea, pero no es el tipo más listo del mundo".

Al otro lado de la pista, Becker respondió con otro golpe: "Eres un tipo gracioso... ¿Cómo está la cosa en Australia? ¿Respetas todas las consignas?".

PUBLICIDAD

"Ja, ja, ja. Estoy bien, hermano. Pero no hagas como si te hubieses hecho mi amigo", respondió el australiano.

Becker, triple vencedor en Wimbledon que tras la gloria deportiva ha vivido graves problemas financieros, devolvió de nuevo la pelota: "¡Me gustaría ver a @NickKyrgios llegar a todo su potencial y ganar un Grand Slam! Sería un modelo increíble para la juventud y el mundo, en cuestiones de igualdad y racismo. ¡Levántate y cumple con tu trabajo!".

Kyrgios alargó aún más el intercambio: "¿Por qué hablas ahora de tenis? ¡No tiene nada que ver con el tenis!". Y lo cerró poco después: "¿Por qué no nos explicar por qué le defiendes? Sin disculpas para salir del paso".

Zverev y Kyrgios deberían reencontrarse del 13 al 19 de julio en Berlín en un torneo de exhibición en hierba y en pista dura.

*Información de AFP