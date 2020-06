Los mensajes de Gerard Piqué tras empatar contra el Celta

El Barcelona sufrió un duro empate contra el Celta de Vigo en el marco de la jornada 32 de La Liga española donde momentáneamente se colocan como primer lugar de la tabla.

Sin embargo, el Real Madrid visitará al Espanyol este domingo, donde una victoria los separaría a dos puntos de los blaugranas y se encaminarían a un nuevo título de liga.

Los merengues tienen una oportunidad de oro para consagrarse y lograr su título 34 de La Liga.

El polémico defensor blaugrana emitió un par de mensajes luego del empate contra el Celta de Vigo, que pudo terminar en derrota, pero Ter Stegen lo evitó.

Piqué salió a la defensa de sus compañeros y afirma que lucharán hasta que finalice la presente temporada.

We were fated to pretend. To pretend.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020