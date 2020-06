Cristiano sorprende con un pintoresca vestimenta para iniciar el fin de semana

Fiel a su estilo de siempre ser tendencia en lo que hace, el portugués Cristiano Ronaldo nuevamente ha sorprendido a sus seguidores.

El crack lusitano publicó este sábado una foto en sus redes sociales donde aparece con una pintoresca vestimenta, agregándole el mensaje "empezando el fin de semana con buenas vibraciones y un buen estilo".

La ropa de Cristiano incluye una colorida camiseta a juego con pantaloneta y representaciones de flores gigantes.

Además, CR7 lució unos modernos anteojos y unos tenis completamente blancos, los cuales complementan su moderno outfit.

Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 pic.twitter.com/EXHMtk25UT

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020