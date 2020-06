Ruiz a Pezzarossi: “Me sorprendió tu tuit y la manera que te referiste a mi persona”

Ayer se dio una inusual disputa en redes sociales entre Carlos Ruiz y Dwight Pezzarossi por un tuit publicado por Ruiz el domingo en la noche.

Pezzarossi, molesto por lo que contenía en el mensaje le respondió al 'Pescadito', llamándolo "ídolo de barro", algo que generó mucha polémica en redes sociales.

El lunes cerca de la medianoche, el 'Pescado' abrió un hilo en Twitter donde aclara el contenido del tuit del pasado domingo e intentando calmar la situación con Pezzarossi.

El 'Pescadito' aclara la situación

La polémica que se generó ayer por el cruce de declaraciones entre Carlos Ruiz y Dwight Pezzarossi obligó al 'Pescadito' a manifestarse por lo sucedido.

En un extenso hilo en Twitter, el exseleccionado nacional aclaró la situación con 'el Tanque', sin embargo afirma estar sorprendido por el concepto que tiene Pezzarossi sobre su persona.

Fueron a ver a otro jugador y te terminaron llevando a vos para la Argentina, porque te vi entrenar, convivimos muchos años y vi lo que te costó fui uno de los que más felicidad sintió cuando supe esa noticia, te lo ganaste a pulso y nadie te regalo nada nunca nadie te regalo — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) June 23, 2020

"Podríamos hacer cosas mucho más grandes por los futbolistas, tengo muchos años sin verte y no te voy a mentir me sorprendió tu tuit y de la manera que te referiste a mi persona".

"Porque si bien tendré por lo menos 10 años sin verte o hablar siempre aseguré que había un respeto mutuo y que iba a perdudar por siempre".

"No te voy a mentir mi dolor, porque de las personas que creí que me conocían y como me comporté en el campo, vestuario y afuera eras vos y quizá algunos más.

Mutuo y que iba a perdudar por siempre. No te voy a mentir me dolor, xq de las personas que creí que me conocían y como me comporte en el campo, vestuario y afuera eras vos y quizá algunos mas. No espero ninguna aclaración de tu parte pero al no tener como decírtelo en persona — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) June 23, 2020

"No espero ninguna aclaración de tu parte, pero al no tener como decírtelo en persona y todo esto fue público, pues te dejo acá una explicación de mi tuit y un sentir hacia vos.

"Uno de los goles que más grite y no lo anote fue este. Se los dejo como un recuerdo muy grato que tengo en mi carrera".