Concacaf incluye a clubes guatemaltecos en un asombroso mural

El máximo ente regional de futbol (Concacaf), creó una dinámica para interactuar con los aficionados de distintos clubes que participan en la Liga de Campeones.

Los clubes guatemaltecos no fueron excluidos y son parte de un asombroso mural que fue publicado en redes sociales y donde los aficionados tenían que reconocer a su equipo.

Tres clubes guatemaltecos están presentes en la imagen, los representan objetos significativos de sus escudos.

Can you find the 30 clubs represented in this mural?! 🔍

All have participated in recent #SCL or #SCCL competitions. Let us know how many you found below!

Answer Key 👉 https://t.co/MubT3rjNG9 #HomeFans @ScotiabankFC pic.twitter.com/WCaRDn4F0i

— Concacaf (@Concacaf) June 19, 2020