Deportistas en Guatemala comparten inspiradores mensajes en el Día del padre

En Guatemala, Argentina o Portugal, atletas envían un saludo especial a la persona que los inspiró a seguir en el fascinante mundo del deporte.

Paula Guillén, seleccionada de ciclismo

“No me alcanzará la vida para agradecerte por tu ejemplo y por enseñarme a amar el deporte en el que encontré una oportunidad de superación. Gracias por tu amor, experiencias compartidas y por ser mi modelo a seguir, porque me enseñaste que no todos los héroes usan capa y espada, algunos usan casco”.

Luis de León, jugador de Municipal

“Feliz día del padre a la persona que está en todo momento, es honesto conmigo y me ha enseñado a ser un hombre de bien, que Dios lo bendiga siempre papá!”.

Ximena Diéguez, medallista panamericana de Pentatlón Moderno

“Papá hoy en este día tan especial te quiero dar las gracias por ser el amor incondicional más grande que existe! Gracias por tanto y espero algún día poderte devolver un poco de todo lo que nos has dado! Te amo con todo mi corazón!”

Alfredo Ajpacajá, campeón de ciclismo

“Quiero darle gracias a Dios por darme el mejor padre, que me hizo un hmbre de bien, me enseño a trabajar y me guio en un deporte que hoy es mi vida. Gracias papá por tus regaños y consejos, porque me enseñaste a levantarme de cada tropiezo, porque me enseñaste a corregir mie errores, gracias a ti soy lo que soy”.

Pablo Mingorance, jugador de Xelajú MC

“Feliz día viejo! Gracias por todo lo que nos has dado y por el ejemplo que has sido para nosotros. No puedo estar contigo pero te mando un saludo a la distancia”.

Rafinha, jugador de Santa Lucía

“Feliz día del padre. Gracias por el apoyo que siempre me has dado. Te quiero y te mando un abrazo a la distancia”.

Héctor Morales, jugador de Siquinalá

“Quiero decirte que tú sos mi inspiración y que todo lo que soy es gracias a ti, sos el mejor papá del mundo, feliz día del padre”.