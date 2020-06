Así se verían las estrellas del futbol actual si hubieran jugado el Mundial de México 1970

La pandemia del coronavirus cobró miles de vidas a nivel mundial, además de obligar a cesar actividades económicas, negocios, actividades de gran aglomeración, entre otras.

Sin embargo, el futbol ha regresado y poco a poco se empieza a reanudar todo con la "nueva normalidad" a la que se tendrán que adaptar.

Por lo que la FIFA, en su perfil del Mundial se dio el tiempo de crear una dinámica con sus seguidores para celebrar el 50 aniversario del Mundial de México 70'.

So many iconic goals, but which one stands above the rest? You decide. 🗳⚽️

All this week, we’ll pit the finest strikes from the 1970 #WorldCup head to head. 🔝

The greatest goal bracket starts NOW! 🥇👇#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/QDdYjJhWDH

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020