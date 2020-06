Kevin Durant incursiona en el mundo del futbol

La superestrella de la NBA Kevin Durant se convirtió en socio minoritario del equipo de fútbol de la MLS Philadelphia Union adquiriendo un 5% de participación, anunció este lunes la franquicia.

"Estoy emocionado de asociarme con el Philadephia Union para los próximos años. Mi equipo y yo conectamos instantáneamente con los entrenadores y el liderazgo, así como con la historia del equipo", dijo Durant en un comunicado difundido por el equipo.

El alero de los Brooklyn Nets, dos veces campeón de la NBA y MVP (Jugador Más Valioso) de las finales, adquirió un 5% de participación con la opción de comprar un 5% adicional en un futuro próximo, señaló la franquicia.

El acuerdo incluye una asociación con Thirty Five Ventures – la compañía copropiedad del jugador para negocios en áreas deportivas, mediáticas y tecnológicas – para iniciativas de marketing y trabajo comunitario en colaboración con la Fundación Benéfica Kevin Durant.

El Union y Thirty Five Ventures se comprometieron a llevar a cabo programas de desarrollo para jóvenes y de apoyo a colectivos afectados por la pandemia de COVID-19 en las áreas de Philadelphia y Chester.

"Queremos ser conocidos como un (equipo) innovador en nuestra liga y un equipo que nunca está satisfecho con el status quo. Kevin nos trae perspectivas únicas como persona, como campeón y como ícono deportivo", dijo Jay Sugarman, dueño mayoritario de los Union.

