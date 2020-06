Semedo rompe el protocolo y es separado de los entrenamientos del Barcelona

La práctica del FC Barcelona de este jueves ha estado marcado por la ausencia del portugués Nelson Semedo.

El lusitano fue apartado de los entrenos del cuadro azulgrana debido a que no cumplió con la desescalada del gobierno de España y los protocolos de LaLiga.

Semedo asistió a una fiesta de cumpleaños y compartió con más de 15 personas en un restaurante.

⚽ Entrenamiento con los jugadores disponibles del primer equipo. N. Semedo no se entrena siguiendo el protocolo establecido por LaLiga pic.twitter.com/9r9p572zhx — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) June 11, 2020

Sometido a pruebas

Nelson Semedo y el resto de jugadores fueron sometidos a pruebas para corroborar si está infectado con coronavirus o no.

Se espera que los resultados estén en 24 horas y a partir de ese momento Quique Setién sabrá si podrá contar con él para viajar a Palma de Mallorca.

Debido a la proximidad del encuentro (sábado a las 14:00 horas), desde ya, Semedo es una incógnita.

De confirmarse su baja, se uniría al francés Clement Lenglet (sancionado) como los futbolistas que no podrán ser parte del cotejo frente al Mallorca.

Griezmann: "Me vino bien el parón"

El delantero francés Antoine Griezmann ha asegurado que el parón le ha ayudado.

"Me vino bien el parón, necesitaba descansar. Hacía 5 años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente me ha ido bien", indicó.

"Tenemos muchas ganas de volver, hace mucho que no jugamos un partido oficial. Hemos preparado bien este partido, es importante para arrancar bien estas 11 finales", añadió.

El delantero campeón del mundo volverá a jugar con su compañero uruguayo Luis Suárez, de vuelta tras la operación de rodilla a la que se sometió en enero, lo que debería desplazar más a Griezmann hacia el costado del ataque.

*Con información de AFP