Dybala: “Sería muy agradable jugar en el Barcelona, pero la Juventus también es un club increíble"

El atacante argentino Paulo Dybala es uno de los más cotizados en la actualidad del futbol mundial.

Dybala concedió una entrevista a un reconocido medio internacional, donde reveló secretos, además de revelar que estuvo a punto de salir de la escuadra de Turín.

El argentino también habló sobre como es jugar al lado de Messi en la 'albiceleste'.

⚽🇮🇹 #SerieA | Dybala se deja querer por el Barcelona mostrando su deseo de jugar con Messi en el club blaugrana. El argentino recordó que la anterior campaña estuvo a punto de marcharse de Turín. 🤔¿Te gustaría ver a Dybala junto a Messi? ¿Tendría hueco en al plantilla? pic.twitter.com/vlbRnoxri4 — Scannerbet (@Scannerbet_ES) June 9, 2020

Historias nunca antes contadas por Paulo Dybala

A la espera del regreso oficial de la Serie A, Dybala brindó una extensa entrevista para CNN en la que habló de diferentes temas.

Y uno de los más relevantes fue sobre lo que sucederá en su futuro. En este sentido, el delantero argentino recordó que hace poco tiempo estuvo cerca de abandonar Turín y mudarse a otro club de Europa.

“Fue más o menos el año pasado cuando Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí”, dijo Dybala. “Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados ​​en mí. Entre ellos estaban el Manchester United y el Tottenham. Creo que durante mucho tiempo hubo conversaciones, luego también apareció París Saint Germain”, agregó el futbolista de 26 años.

Paulo Dybala contó que le gustaría jugar en Barcelona y dio una propuesta para terminar con el racismo en el fútbol https://t.co/cgVnLiZfTz — Infobae Deportes (@infobaedeportes) June 9, 2020

¿Le gustaría jugar con él en el Barcelona?

“Sería muy agradable, pero la Juventus también es un club increíble, muy grande, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores”.

“La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi aún más grande”, agregó el futbolista que antes de llegar a Juventus se desempeñó en el Palermo.

💣💥¡DYBALA ABRE LA PUERTA AL BARÇA! "Es un club extraordinario y con Messi todavía más. Sería genial". (Vía 'CNN') pic.twitter.com/DXBGysGmjf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2020

El argentino también entró en contexto sobre la situación que se vive en el mundo con el tema de racismo, esto después de la muerte de George Floyd a manos de un policía hace un par de semanas y que ha desencadenado una gran ola de manifestaciones en territorios estadounidense.

"Afortunadamente, mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por el color de su piel”, afirmó el argentino.

*Con información de Infobae