Madrid se postula para albergar la final de Champions de la presente temporada

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostró su "apoyo total y absoluto" a una eventual final de la Champions este año en la capital, como muestra de superación de la pandemia, pese a ser España uno de los países más afectados por el coronavirus.

"Sé que hay gestiones al respecto y yo desde el ayuntamiento quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid", afirmó Martínez-Almeida en la noche del lunes al martes al canal de televisión Trece.

Mayor of Madrid Jose Luis Martinez-Almeida on Tuesday said that the city was working to host this season's Champions League final in the city. pic.twitter.com/QQtK9PDVNO

— Sports China (@PDChinaSports) June 9, 2020