Luis Martínez cree que Guastatoya puede ser campeón del Apertura 2020

Los clubes siguen con movimientos de cara al próximo torneo que aún no tiene fecha para un reinicio.

Sin embargo varios clubes han tratado de conformar una plantilla sólida de cara a la próxima temporada.

Guastatoya es uno de los candidatos al título desde hace varios torneos y el Apertura 2020 será una oportunidad de revancha para el ‘pecho amarillo’.

Las declaraciones de Luis Martínez

Este martes, las voces del Mejor Equipo de Emisoras Unidas charlaron en el Súper Deportivo con el delantero nacional, Luis ‘Salamá’ Martínez.

El delantero nacional habló sobre su posible vinculación con el New York Cosmos de la USL de cara a la próxima temporada.

“Fue casi una novela, por lo mismo no me gusta dar a conocer algo hasta que haya algo concreto, todavía estoy con la puerta abierta de ir al Cosmos, pero no puedo tomar una decisión a la ligera, necesito mantenerme en un buen ritmo de juego, porque perder ritmo me alejaría de la selección”, comentaba el delantero nacional.

Luis Martínez controla el balón ante la marca de Nestor Martínez Norales. / Foto: Omar Solís

Plantilla de Guastatoya de cara al Apertura 2020

“Siempre han tratado de armar un buen equipo el cuerpo técnico y los directivos, es bueno mantener una buena base, todos los jugadores tienen su aporte al equipo, si todos sumamos seremos más fuertes”.

Exigencia con el equipo

“Eso pasa en todos los torneos, cada torneo trae una situación distinta, en Guastatoya tengo ese llamado a ser referente, siempre pasa por mi cabeza no ser un mal referente o un mal líder, tenemos un equipo que ha logrado cosas importantes y no podemos dar una mala imagen”.

Foto: Omar Solís