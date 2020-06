Conor McGregor anuncia su retiro por tercera vez, ¿será la definitiva?

La estrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor, de 31 años, anunció su retirada este domingo.

Previamente, McGregor, ya había decidido retirarse en el 2016 y 2019, sin embargo, continúo con su carrera, por lo tanto es la tercera vez que la figura irlandesa pone fin a su carrera deportiva.

McGregor, uno de los peleadores más populares en la historia de las MMA, tiene un récord de 22-4 y fue el primer luchador de la UFC en sostener dos cinturones de diferentes pesos al mismo tiempo.

"Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!", escribió McGregor, acompañando su mensaje con una foto junto a su madre.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020