LA Galaxy despide a jugador por comentarios racistas de su esposa

El equipo Los Angeles Galaxy de la liga estadounidense de fútbol (MLS) anunció este viernes que rescindirá el contrato del jugador internacional serbio Aleksandar Katai a raíz de unos comentarios racistas publicados por su mujer esta semana en redes sociales.

"LA Galaxy y el mediocampista Aleksandar Katai han llegado mutuamente a un acuerdo para terminar el contrato que vincula al jugador con la institución", dijo la franquicia en una breve declaración.

El miércoles, el equipo había condenado y pedido la retirada de unos comentarios "racistas y violentos" subidos a las redes sociales por la esposa del jugador, Tea Katai.

También avanzó que trataría el tema el jueves en una reunión con el futbolista, quien ofreció disculpas y dijo que no compartía esos mensajes.

Los comentarios generaron multitud de mensajes de indignación en redes sociales pidiendo la salida del jugador. Según el diario Los Angeles Times, el equipo también recibió llamadas de aficionados reclamando el despido de Katai.

Los mensajes publicados por Tea Katai se dirigían aparentemente contra personas que participan en las manifestaciones y saqueos desatados a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis.

Una de las publicaciones señaladas incluía una captura de pantalla de un vídeo en el que una patrulla policial está a punto de atravesar una barrera de personas en Nueva York, con un texto escrito en croata alentando a matar a manifestantes.

LA Galaxy part ways with midfielder Aleksandar Katai after his wife, Tea, made posts on Instagram saying that authorities should kill protesters and describing them as "disgusting cattle" https://t.co/5joZUiIOmc pic.twitter.com/yRK0MRiExT

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2020