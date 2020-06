¡Insólito! Jugadores del Borussia Dortmund rompen protocolos y van a una peluquería

El futbol de Alemania fue el primero que regresó a la actividad, tras estar parado durante casi tres meses debido a la crisis del coronavirus.

Este miércoles ha saltado un episodio que podría ser sancionado sin censura por la gravedad de los hechos.

Cinco jugadores del Borussia Dortmund no cumplieron con los protocolos al ir a una peluquería y la persona que los atendió no usó mascarilla.

Dichos futbolistas subieron las fotos en sus redes sociales y se exponen a ser puestos en cuarentena durante los próximos cinco días.

Jadon Sancho, Axel Witsel, Dan Axel Zagadou, Manuel Akanji y Raphael Guerreiro son los involucrados.

Este jueves toda la plantilla del Dortmund se ha sumado a los homenajes que se le han hecho a George Floyd durante los último días.

Cada jugador colocó su rodilla sobre la gramilla en un gesto de apoyo a la lucha contra el racismo tras la muerte de Floyd el 25 de mayo en Mineápolis.

En una foto publicada por la prensa local, los 28 jugadores posan en el centro de entrenamiento.

We the players of Borussia Dortmund fully support the Black Lives Matter Movement. We do not accept racism of any kind. For an open minded and tolerant world, for a better world! pic.twitter.com/wPW7M7NyMO

— Mats Hummels (@matshummels) June 4, 2020