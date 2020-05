Árbitro esloveno es detenido por participar en una fiesta con armas y drogas

Este viernes se ha informado sobre a detención del árbitro esloveno Slavko Vinčić, quien ha dirigido partidos en la Champions League y Europa League.

La situación habría sido después de una operación policial en Bijeljina, una ciudad en el noreste de la entidad República Srpska, en Bosnia y Herzegovina.

Según la información de medios internacionales, en la redada se encontró a 9 mujeres y 26 hombres; además, se confiscaron armas y drogas.

Vinčić fue detenido como parte de una operación policial y que está relacionada con el asunto de Tijana Maksimović, mejor conocida como Tijana Ajfon.

Es una mujer que es sospechosa de ejercer la prostitución y el proxenetismo.

El colegiado no fue parte de los organizadores de la fiesta, sin embargo, al estar junto con los otros 26 hombres fue llevado a declarar.

Slavko Vinčić le comunicó al diario 24ur que estaba en la fiesta “por casualidad”:

“Después de una reunión con unos socios nos invitaron a una celebración en una cabaña, a la que fuimos”, comentó.

“Después de la redada policial, fuimos invitados a una entrevista informativa, en la que les expliqué que no conocía a estas personas en absoluto. Después de lo cual me dieron luz verde para que pudiera regresar a casa y actualmente regresar a Eslovenia”, afirmó.

Durante la redada se encontraron 10 pistolas, 14 paquetes de cocaína y 9 tabletas de otras drogas.

