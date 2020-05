La Liga Premier se reiniciará el 17 de junio

A pesar de los recientes casos de coronavirus que se han presentado, el futbol inglés está cerca de regresar a la actividad.

Y este jueves han continuado las buenas noticias, pues se ha hecho oficial que la Liga Premier se volverá a activar el próximo 17 de junio.

Más de tres meses duró suspendida la Premier League por el COVID-19, según lo anunciara BBC.

Dos partidos atrasados, incluido un duelo entre Manchester City y Arsenal, serán disputados ese miércoles 17 de junio, para poner al día el calendario.

De esta forma, los diez partidos de la 30ª jornada serían después repartidos entre el viernes 19 y el domingo 21, añadió la radio pública británica.

Los 20 clubes de Premier League deben todavía discutir el resto del calendario antes de terminar la decisión definitiva con una votación, pero se llegó a un principio de acuerdo sobre esta fecha.

Esto significa que los clubes solo tendrán tres semanas para poner en forma a su plantilla antes del regreso a la competición.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so

Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4

— Premier League (@premierleague) May 27, 2020