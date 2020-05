Raphael Varane: "Queremos ganarlo todo"

El Real Madrid sigue afinando detalles de cara a la reanudación del campeonato español, donde se encuentran segundos a dos puntos del Barcelona.

Los merengues acumulan buenas noticias, ya que para la reanudación podrán contar con Eden Hazard y Marco Asensio, quienes no hubiesen podido terminar la temporada por sus respectivas lesiones.

Jugadores y cuerpo técnico se encuentran motivados de cara al regreso del campeonato español, que se estima que volverá en la semana del 8 de junio, así lo confirmó el presidente español Pedro Sánchez.

El central francés del Real Madrid Raphael Varane se mostró satisfecho este martes con la próxima reanudación de la Liga española asegurando que "queremos ganarlo todo".

"Tenemos muchas ganas de competir, es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser, siempre queremos competir", afirmó Varane en declaraciones a la televisión del club blanco.

Con el fin de semana del 12 de junio como principal opción para reanudar las once jornadas de Liga que faltan, el Real Madrid es segundo en la clasificación del campeonato a dos puntos del líder, el Barcelona.

Ante este próximo reinicio liguero, Varane asegura que se están preparando bien.

"Nos encontramos cada día mejor, trabajamos mucho, estamos volviendo a tener buenas sensaciones, a mejorar a nivel táctico", dijo el central francés.

