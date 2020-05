Integrante del "Dream Team" de Estados Unidos tiene coronavirus y está hospitalizado

Uno de los mejores pivots en la historia de la NBA y que jugara con los Knicks de New York tiene coronavirus.

Se trata de Patrick Ewing, exjugador nacido en Kingston, Jamaica, pero que representó a los Estados Unidos.

Marcó una época dorada para los Knicks (jugó 15 temporadas), al lado de otros elementos como John Starks, Charles Oakley, Anthony Mason, por mencionar algunos.

Ewing fue el encargado de dar a conocer la noticia por medio de sus redes sociales.

"Quiero animar a todos a que se mantengan seguros y se cuiden a sí mismos y a sus seres queridos", agregó.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020