Luto y consternación en la WWE, tras confirmarse muerte del exluchador Shad Gaspard

En Estados Unidos hay tristeza y consternación, luego de que se confirmara el fallecimiento del exluchar de la WWE, Shad Gaspard.

Autoridades de Los Angeles informaron que ya encontraron el cadáver de Gaspard, quien fue arrastrado por una corriente mientras nadaba junto a su hijo en Venice Beach, California.

Después de dos días buscando el cuerpo, la División de Socorristas del Departamento de Bomberos de la ciudad angelina, ha confirmado el deceso.

BREAKING: @LACoLifeguards confirm body found washed up on Venice Beach this morning matches that of WWE star Shad Gaspard, who went missing Sunday afternoon. @CBSLA pic.twitter.com/i1RuITRJCu

Gaspard se encontraba con su familia y amigos compartiendo durante el pasado fin de semana.

El grupo de nadadores, junto a Gaspard y su hijo, quedaron atrapados por una fuerte corriente de agua.

Los socorristas que se encontraban en el lugar se metieron al agua para ayudar a todas las personas, pero Gaspard dijo que rescatasen a su menor antes que a él.

El niño fue sacado sano y salvo.

Se explica que mientras los socorristas asistían al pequeño, Gaspard fue golpeado por una ola gigante y esa fue la última vez que se le vio.

Se le estuvo buscando durante más de tres horas pero lamentablemente no fue encontrado.

Después de confirmarse la muerte del atleta, la WWE publicó un comunicado en sus medios sociales para oficializar la noticia.

"La WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Gaspard", concluye el texto.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps

— WWE (@WWE) May 20, 2020