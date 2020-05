Lionel Messi da su opinión sobre el paulatino regreso del futbol

El futbol empezará a regresar paulatinamente a partir de este sábado, cuando la Bundesliga se reanude con el duelo entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04.

Las opiniones son divididas, algunos están a favor del regreso del futbol, mientras que otros están en total desacuerdo.

Por lo que, el argentino Lionel Messi emitió su opinión y mostró su postura sobre el regreso de las ligas de máximo nivel en Europa.

#Bundesliga | El campeonato alemán regresará a la actividad tras dos meses y los aficionados del deporte se centrarán en dichos partidos.https://t.co/Jt6YEPVZcX — Deportes Publinews (@Deportes_PN) May 15, 2020

Esto es lo que piensa Messi de la reanudación

"Quizás el parón nos pueda acabar beneficiando", declaró el capitán del Barcelona, Lionel Messi, en una entrevista publicada este viernes en el diario deportivo Sport, en la que además señaló que su compatriota Lautaro Martínez, candidato a jugar en el club azulgrana, tiene "mucho parecido" con Luis Suárez.

Los dos periódicos deportivos de Barcelona, Sport y El Mundo Deportivo, abrieron sus ejemplares de este viernes con una entrevista al referente argentino.

El estratega catalán, planearía un trueque que incluiría al Manchester City, Barcelona e Inter de Milán.https://t.co/isp5AEJ2w5 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) May 12, 2020

"Personalmente, estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño", declaró el jugador de 32 años a El Mundo Deportivo.

Messi se refirió a la intención de la Liga de concentrar a los jugadores en los días previos a la reanudación de la competición.

"Con el tema de las concentraciones la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente", dijo Messi, padre de tres niños.

#PortadaSPORT 🔵🔴 🔥 Declaraciones EN EXCLUSIVA de Leo Messi para @sport sobre el regreso del Barça a los entrenamientos, Setién y el confinamiento… ➡️ https://t.co/1ykFcGIrKQ pic.twitter.com/Uv0o84Aef8 — Diario SPORT (@sport) May 14, 2020

Messi, que ya ha regresado a los entrenamientos individuales en las instalaciones azulgranas, cree que "el riesgo de contagio está en todas partes".

"Por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho, porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado", continuó.

🗣 Leo #Messi 🐐 🗞 Los entrenamientos individuales, el regreso de la competición, la familia… — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 15, 2020

El capitán azulgrana buscó un lado positivo en lo deportivo a la suspensión del fútbol durante más de dos meses por la pandemia.

"Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", señaló.

*Con información de AFP