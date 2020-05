Deportistas derrochan agradecimiento en el Día de la madre

View this post on Instagram

Yo recuerdo muy bien que por ti conoci ha jesús, lo que tu me enseñaste en la infancia me servira, donde quiera que yo este lo recordare y dire que para siempre mamá te amare mamá… 🎶 . . Feliz día de las madres mami, gracias por enseñarme a caminar y por estar a mi lado también para mis pasos del día más importante de mi vida. . . Gracias por nunca decirme NO a nada, y por siempre creer en mi. Gracias por siempre animarme a seguir adelante estemos cerca o lejos (eso NO importa) la amo. Que Dios bendiga su vida y le permita ver todos sus sueños realizados.