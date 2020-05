Samuel Umtiti lesionado en el segundo día de entrenos del Barcelona

Malas noticias para el Barcelona de Quique Setién, en el segundo día de entrenos el francés Samuel Umtiti presentó molestias en su pierna derecha.

El cuerpo médico de la entidad blaugrana le realizó los exámenes correspondientes para determinar el alcance de la lesión y el tiempo que estará fuera de los terrenos de juegos.

Los futbolistas realizaban entrenos desde sus casas durante el confinamiento, sin embargo, el cuerpo resiente no seguir con los entrenos exigentes en unas instalaciones deportivas.

Parte médico de Samuel Umtiti

El internacional francés del Barcelona Samuel Umtiti, sufrió una lesión en el gemelo de su pierna derecha, este sábado en el segundo entrenamiento tras la reanudación de la actividad después del parón por la pandemia de coronavirus, anunció su club.

"Umtiti tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos", señaló el club en las redes sociales.

Según la prensa española, el central campeón del mundo en 2018 sintió una molestia en el gemelo derecho este sábado en el segundo entrenamiento del Barcelona tras la reanudación de las prácticas individuales, tras una suspensión de toda actividad durante dos meses por la pandemia.

Fichado por el Barcelona del Lyon en 2016, Umtiti ha jugado 16 partidos esta temporada, contando todas las competiciones, y ha sufrido dos lesiones que le han hecho perderse diez choques entre septiembre y noviembre.

Tras la llegada al banquillo de Quique Setién a mediados de enero en sustitución de Ernesto Valverde, Umtiti ganaba la partida a su compatriota Clement Lenglet como compañero de Gerard Piqué en la zaga azulgrana.

Hace algunos meses el defensor francés dio las siguientes declaraciones a la prensa de su país:

"Forcé mi rodilla en el Mundial y no me arrepiento, ahora yo soy campeón del mundo. En la vida tienes que tomar decisiones y de esta elección no me arrepiento".