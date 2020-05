Heung-Min Son culmina exitosamente su servicio militar

La estrella surcoreana de fútbol Heung-Min Son terminó este viernes con honores su formación militar de tres semanas en un campo del sur de la península, ya que fue designado como uno de los cinco mejores alumnos de su unidad, anunciaron los Marines.

El cuerpo de Marines publicó en Facebook fotos del delantero del Tottenham, muy popular en su país, en diversos ejercicios.

En Corea del Sur, cada hombre físicamente apto es obligado a pasar casi dos años de formación militar.

Heung-Min Son has completed his three-week military training in South Korea.

He hit 10/10 during a shooting course and finished in the top five out of 157 trainees, reports @TheKoreaHerald pic.twitter.com/Yh3gDFqWMS

— B/R Football (@brfootball) May 8, 2020