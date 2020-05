En Inglaterra proponen que no se jueguen partidos de 90 minutos

La Professional Players Association (PFA), el sindicato de futbolistas ingleses, habló este martes de la hipótesis de acortar los partidos en caso de reanudación de la competición este verano (boreal), pese a la epidemia del COVID-19.

La Premier League está en conversaciones actualmente con expertos médicos, gobierno y representantes de los clubes y de los jugadores para encontrar un medio para terminar la temporada interrumpida el 9 de marzo pasado, cuando quedaban nueve jornadas por disputar.

BREAKING: PFA chief Gordon Taylor says remaining games of the season could be shorter than 90 minutes as part of Project Restart.

May 5, 2020