Courtois: "No sería justo que el Barcelona fuera campeón"

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois concedió una entrevista a la televisión belga para conococer sus impresiones sobre la posible reanudación de la temporada en España.

Además, también habló sobre su segunda temporada en el cuadro merengue, ya que en la primera fue muy criticado por un sector de la grada merengue.

Courtois estaba teniendo un extraordinario rendimiento antes de que el futbol se detuviera por el coronavirus.

#FUTBOLxSDM📲⚽️

"Sería completamente injusto que el Barça fuera campeón porque hemos empatado contra ellos un partido y les hemos ganado el otro, por lo que demostramos ser mejores", palabras de Thibaut Courtois🇧🇪 en TV belga sobre una posible cancelación de la Liga Española🔥 pic.twitter.com/oQZQrMSzdv — Saque de Meta (@Saquedemeta10) May 5, 2020

Las declaraciones del guardameta belga

"Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo".

"Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida"

"En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada".

🤔 ¿Estás de acuerdo con Courtois?

❤ Sí

🔁 No pic.twitter.com/Uy6uyZuG6b — Diario AS (@diarioas) May 5, 2020

"Un campeonato se basa en que se jueguen todos los partidos. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón. Si hay que elegir un campéon sin completar la temporada, sería mejor que no hubiera campeón".

Habló también Thibaut sobre esa eliminatoria pendiente con el Manchester City en la Champions.

"No va a ser un partido fácil para nosotros. En la ida jugamos muy bien, pero tuvimos la mala suerte de recibir dos goles. Teníamos confianza en ganar ese partido, aunque estoy seguro de que Kevin (De Bruyne) podría decir lo mismo".

💣 Courtois lo tiene claro: "Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo" pic.twitter.com/9qtcgpAor6 — MARCA (@marca) May 5, 2020

"No sabemos lo que va a pasar con la Champions. No veo vuelos entre algunos países europeos este verano porque cada país está adoptando diferentes reglas y medidas de seguridad. ¿Cómo organizar la Champions? Quizá con todos los partidos en el mismo sitio, no sé. Intento estar preparado para cualquier escenario, porque puede pasar cualquier cosa".

*Con información de Diario Marca