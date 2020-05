Juez rechaza demanda de igualdad de la Selección Femenina de Futbol de EE. UU.

Un juez federal rechazó una demanda de las jugadoras de la selección femenina de futbol de Estados Unidos contra la federación nacional para recibir las mismas ganancias que sus compañeros del equipo masculino.

El fallo supone un varapalo para la batalla judicial que sostienen desde hace un año las actuales campeonas del mundo, que dijeron, apelarán.

De acuerdo con la resolución, el juez Gary Klausner, desestimó la reclamación del equipo femenino por discriminación salarial, fallando a favor de la Federación estadounidense.

Sin embargo, el juez sí permitió que algunas de las peticiones de las jugadoras puedan ser vistas por un tribunal el próximo 16 de junio.

Esta se referencia a áreas como vuelos, alojamientos de hotel y servicios médicos .

La vocera de las jugadoras, Molly Levinson, declaró que el fallo las dejó "sorprendidas" y "decepcionadas".

"Confiamos en nuestro caso y estamos firmes en nuestro compromiso de asegurar que las niñas y mujeres no serán menos valoradas por su género", dijo Levinson.

Jugadoras como Christen Press o Megan Rapinoe, Balón de Oro femenino de 2019, también se pronunciaron en contra del fallo.

En marzo de 2019, 28 jugadoras estadounidenses presentaron la demanda contra la federación reclamando recibir las mismas ganancias que la selección masculina.

Y pidieron un pago retroactivo de 66 millones de dólares en virtud de la Ley de Igualdad de Salario.

En el fallo del viernes, el juez alegó que recibió evidencias de que las jugadoras habían rechazado una oferta para ser remuneradas como los internacionales masculinos.

La federación argumentó ante el juez que entre los años 2015 y 2019 el equipo femenino recibió en realidad más dinero que el masculino, tanto en volumen total como en promedio por juego.

La federación ha rechazado la reclamación retroactiva de 66 millones dólares alegando que no tiene capacidad económica para afrontarla.

We will never stop fighting for EQUALITY.

— Megan Rapinoe (@mPinoe) May 2, 2020