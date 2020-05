Miembros del FC Colonia dan positivo con coronavirus, ¿se reiniciará la Bundesliga?

Todo parecía indicar que la Bundesliga iba a ser la primera liga en Europa en volver a la actividad.

Sin embargo este viernes se conoció que tres miembros del FC Colonia dieron positivo con coronavirus y comenzaron un periodo de cuarentena.

Ello podría convertirse en un fuerte obstáculo para que la liga alemana reactive su actividad.

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 1, 2020