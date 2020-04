Hernán Medford cuenta cuál es la situación del futbol en Costa Rica por el COVID-19

“El Pelícano”, Hernán Medford, técnico del Cartaginés, dice que muchos dependen del futbol para sobrevivir en su país, por lo que espera que el torneo reinicie el 15 de mayo.

Pero mientras ese momento llega, Medford habló acerca de cómo se encuentra la situación en su país de origen.

Cabe mencionar que Costa Rica autorizó la práctica deportiva y con ello, la liga de futbol espera que los equipos vuelvan a las canchas este fin de semana.

¿Cómo está todo en Costa Rica?

Con paciencia y tranquilidad, cuidándonos lo más posibles para poder salir pronto de esta situación . Han ido bajando los casos, eso es bueno, el Ministerio de Salud ya ha empezado a abrirse un poco más para que los costarricenses puedan ir produciendo, vamos por buen camino, esperamos que en un par de meses esto ya haya acabado.

¿Cree que se podrá terminar el torneo en este semestre?

Eso se va a decidir esta semana, ojalá se pueda terminar porque si abren otro tipo de actividades, deben ser parejos. Hay mucha gente que depende del futbol, obviamente si se inicia será a puerta cerrada, guardando todos los protocolos que de el ministerio de salud alrededor de un partido de futbol. De aquí al jueves ya sabremos si el campeonato inicia.

¿Alcanzará el tiempo?

Los jugadores están trabajando de manera virtual y necesitarían por lo menos 15 días de entrenamiento en las canchas si el campeonato volviera a iniciar a mediados de mayo. Nos hacen falta sietes fechas para terminar y faltarían las semifinales y la final. En un mes se podría terminar el campeonato pero se jugaría cada 48 horas más o menos.

Su equipo se mantiene en la pelea por la clasificación…

Sí, estamos en el cuarto lugar, la diferencia es un gol y cuando uno está tan cerca, por eso es la gana de que inicie el campeonato, pero debemos estar claros, el virus no se va a acabar, esto seguirá, lo que estamos esperando es que se encuentre la cura.. Creo que si el campeonato lo quitan y empieza en septiembre vamos a estar en las misma situación porque está claro que el virus no se va a ir, creo que el campeonato debería iniciar y terminar, obviamente con los cuidados debidos para que no aumenten los casos.

¿Sus jugadores están temerosos de volver?

La mayoría vamos a ser contagiados pero esperamos que cuando eso pase ya haya cura, ahora se trata de no saturar los hospitales, pero a los jugadores también les preocupa la parte económica, si no hay campeonato los equipos seguirán parados y va a afectar a quienes vivimos de esto. Hay gente que no le gusta hablar y pensar en futbol, pero es una profesión y mucha gente vivimos de esto, así que hay que darle importancia porque todos estamos pasando por una situación económica muy complicada.

¿Y qué piensan de regresar a las canchas?

La mayoría que estamos en esto sí queremos que inicie el campeonato eso lo tengo claro, si dan permiso para abrir cines y teatros, con un porcentaje de capacidad, por qué el futbol no puede empezar, eso sí, sin afición. Si tenemos un médico en el equipo que nos tiene bajo control, yo creo que sí debería empezar porque de aquí a septiembre va a ser igual.

¿Cuáles serían los primeros pasos para volver?

Se tendría que trabajar por grupos, hemos visto en otros países que se puede lograr, ojalá se dé la iniciativa de poder comenzar el campeonato en 15 días y que el país esté un poco mejor, en ese caso, ya tendríamos el plan de qué hacer si el lunes dicen que ya podemos iniciar el trabajo.

¿Le da seguimiento al futbol de Guatemala?

Siempre llevo el seguimiento del futbol de Guatemala porque uno va y viene, no descarto volver por ese rumbo porque dejé las puertas abiertas. Con Xelajú me fue bastante bien en todas mis etapas, lamentablemente de Municipal no me fui como hubiera querido, lo entiendo y acepto, pero por lo que pasó no quiere decir que sea mal entrenador ni que Municipal es mal equipo, simplemente no se dieron las cosas en ese momento, es parte del futbol. Aquí sigo demostrando que algo sé y Municipal al final quedó campeón.

¿Qué le dices a la afición de Guatemala?

Guatemala es un país al que estimo mucho y al que tal vez un día volveré. Cuídense, hagan caso y pronto todos vamos a salir de esta situación, les deseo lo mejor.

*Con información de El Mejor Equipo, de Emisoras Unidas