Dueño del Paris Saint-Germain será juzgado por corrupción

Nasser Al-Khelaifi, patrón del grupo de televisión beIN Media y del club de fútbol del París Saint-Germain, será juzgado en septiembre en Suiza por un asunto de corrupción ligado a la atribución de los derechos de retransmisión del Mundial de fútbol, anunció este martes la justicia helvética.

El presidente del PSG será juzgado a partir del 14 de septiembre junto al francés Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA, y de una tercera persona, cuyo nombre no ha sido comunicado.

PSG president Nasser Al Khelaifi and FIFA's former secretary general Jerome Valcke will be tried in September in a corruption case linked to the attribution of broadcasting rights.#PSG #Ligue1#FIFA pic.twitter.com/4YtgM36Blh

— KHELUPDATES (@khelupdates) April 28, 2020