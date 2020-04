¿Jugar con mascarillas? Esta es la idea que el Gobierno alemán le sugiere a la Bundesliga

La pandemia del coronavirus sigue cobrando vidas a nivel mundial, el futbol es de los deportes que más se ha visto afectado, ya que el final de la temporada se acercaba y se jugaban muchos títulos.

Además, a esto se le agrega las grandes pérdidas económicas que tendrán las ligas y los clubes, por lo que varios clubes han optado por negociar reducciones de sueldo con los jugadores.

Sin embargo, en Alemania parece haber una luz al final del túnel y el futbol podría reanudarse más pronto de lo esperado.

Dortmund vs Mainz, 2015

Remember it? Watch the entire 90 minutes from 15:30 CEST right here 👉 https://t.co/FyaKpGBPTC

Spoiler alert: It's a thriller 🍿 pic.twitter.com/uOdnuiz3bv

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 25, 2020