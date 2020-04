FIFA dará millonario aporte a todas las federaciones afiliadas

La pandemia del coronavirus ha afectado fuertemente la economía a nivel mundial y el futbol no ha sido la excepción teniendo así, pérdidas millonarias.

Clubes se han visto en la necesidad de reducir el salario de los jugadores, cuerpo técnico, directivos entre otros, de esta manera la economía de los ya mencionados no se verá tan afectada.

Sin embargo, clubes con menor capital, se han visto en la necesidad de suspender contratos, entre otras alternativas.

La FIFA anunció este viernes el pago por anticipado "en los próximos días" de 150 millones de dólares de subvenciones para sus 211 federaciones miembro, es decir el total de ayudas de los años 2019 y 2020, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus.

FIFA starts immediate financial support to member associations in response to COVID-19 impact

