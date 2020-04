Cancelar ligas no es una opción, UEFA recomienda finalizar las ligas jugando los partidos

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) hizo "una fuerte recomendación" para acabar las competiciones nacionales suspendidas desde marzo debido a la pandemia de coronavirus, este martes en una reunión telefónica con las 55 federaciones que la conforman.

"Una variedad de opciones sobre el calendario" fue presentada a las federaciones, añadió la UEFA sin precisar las fechas para un eventual regreso de las competiciones.

Las competiciones futbolísticas están suspendidas en gran parte del mundo desde mediados de marzo debido a la pandemia de COVID-19, que ha paralizado el deporte en el planeta.

"Se hizo una fuerte recomendación para que se acaben las competiciones nacionales, pero en algunos casos especiales se estudiarán una vez que las líneas directrices concernientes a la participación en las competiciones europeas para los campeonatos anulados hayan sido desarrolladas", añadió la UEFA.

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) April 21, 2020