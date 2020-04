Corren a Tom Brady de un parque de Tampa Bay por incumplir las normas de seguridad

Un momento curioso se dio en la ciudad de Tampa Bay, cuando patrullas encontraron a una persona haciendo ejercicio en unos de los parques de la ciudad, pese a que estos estaban cerrados.

Se trataba del nuevo mariscal de campo de los Buccaneers, Tom Brady, quien al parecer no soportó estar encerrado en su hogar y salió al parque de hacer ejercicio.

En la cuenta oficial de Twitter de la ciudad de Tampa Bay se lo tomaron con humor y afirmar que están ansiosos de ver a Brady en el terreno de juego.

👀 SIGHTED! 👀

To clear up any confusion, @Buccaneers QB @TomBrady was SIGHTED in one of our 194 beautiful parks. He was not cited as some media outlets have reported.

We are excited to welcome Tom & everyone back to all of our parks once we have punted COVID-19 downfield! 🏈 pic.twitter.com/EH13MmlAgx

— City of Tampa (@CityofTampa) April 21, 2020