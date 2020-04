Clubes italianos aceptan volver a la actividad futbolística

Los 20 clubes del campeonato italiano de fútbol aceptaron reanudar la competición, interrumpida desde el 9 de marzo por la pandemia de coronavirus, anunció este martes la liga.

"La asamblea de la Lega Serie A se reunió esta mañana y confirmó, por un voto unánime de los 20 clubes reunidos en videoconferencia, su intención de llevar a término la temporada deportiva 2019-2020", señaló la liga en un comunicado.

#OnThisDay.

04/21/2013: Napoli vs Cagliari

Insigne right before the finish line. 🎩

Who can recall the exact minute?#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/9K8LqVxI1C

— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 21, 2020