Tragedia en el deporte, fallece futbolista del Lokomotiv de Moscú

El mundo del futbol se encuentra de luto, ante el sensible fallecimiento del un futbolista del Lokomotiv de Moscú de la Liga de Rusia.

Se trata de Innokentiy Samokhvalov, un joven de 22 años que era una de las grandes apuestas del equipo capitalino para un futuro no muy lejano.

Según detallan, Samokhvalov pasó por varios equipos en calidad de cedido hasta hacerse un hueco en la plantilla del cuadro ruso.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

