David Beckham vuelve a reabrir el debate sobre la rivalidad entre Messi y Cristiano

El exfutbolista inglés, David Beckham volvió a reabrir el debate de la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, rivalidad que lleva más de 11 años.

Beckham, tiene muy claro quién es su jugador favorito entre ambos, sin embargo no demeritó el trabajo realizado por ambos por más de una década, los considera los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Además, agregó que quisiera ficharlos en su equipo de futbol de la MLS, el Inter de Miami, que actualmente cuenta Rodolfo Pizarro como jugador franquicia.

🗣 David Beckham: “Messi is alone in his class as a player, it is impossible that there is another like him.

“He, like Cristiano Ronaldo, who is not at his level, are both above the rest.” pic.twitter.com/oYHFMgSED1

