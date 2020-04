El conmovedor poema de Milan Piqué a su padre

La pandemia del coronavirus ha acercado a muchas personas nuevamente con sus familias, el trabajo o el estudio impiden que padres e hijos compartan la mayor parte del tiempo.

En el deporte, es similar, los deportistas por cuestiones de viajes, entrenos, entre otras cosas, pasan la mayor parte fuera de sus casas y no compartiendo con sus seres queridos.

Por lo que varios de ellos, al encontrarse confinados, han aprovechado para compartir con sus seres más allegados.

A través de su cuenta de Twitter, el defensor central del Barcelona, Gerard Piqué, compartió una imagen del primer poema de su hijo, Milan.

Dicho escrito, lleva como nombre "Mi padre" y se puede ver a simple vista que el mayor de los hijos del defensor catalán, tiene talento para la escritura.

Poem by Milan. So proud of him! 😍 pic.twitter.com/eSNLq8PBvf

— Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2020