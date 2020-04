VIDEO. Cristiano Ronaldo le enseña a su hijo Mateo su mítico grito de guerra

El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo se ha mantenido activo en redes sociales en las últimas semanas, esto debido por la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

CR7 viajó hace aproximadamente un mes a Portugal para pasar tiempo con su mamá, que hace un par de meses sufrió un accidente cerebrovascular que puso en riesgo su vida.

Justamente el coronavirus empezó a expandirse a nivel mundial por lo que el portugués tuvo que quedarse confinado en su país natal.

El astro portugués compartió un tierno momento junto a su hijo Mateo, a través de sus redes sociales donde le enseña su famoso "grito de guerra".

Cristiano Ronaldo le enseña a Mateo el mítico "siuuu", con el que el portugués se ha popularizado, ya es una celebración característica del astro de la Juventus.

Like father like son 😂👨‍👦❤️ #siiiimmmmm pic.twitter.com/7Tmmno0tO7

Cristiano acompañó el video con la frase "De tal palo tal astilla", haciendo referencia de que Mateo aprende poco a poco del astro de la Juventus.

Hace algunos días, el propio portugués compartió un video haciendo ejercicio con sus pequeños en la comodidad de su casa, demostrando de esta manera no tiene límites incluso al hacer ejercicio.

Miles de comentarios generó el portugués en compañía de sus pequeños, logrando también millones de reproducciones.

El portugués también compartió una imagen donde muestra que está aprendiendo cosas nuevas, no especificó si está retomando sus estudios o aprendiendo algún idioma o algo por el estilo, pero eso si, el astro portugués demuestra que no tiene límites.

Always challenge yourself! 👌For me it's time to study 🤓 pic.twitter.com/n2ZIUhGa5d

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 15, 2020