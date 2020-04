VIDEO. Guatemalteco asombra a Roger Federer y se vuelve tendencia mundial

El nacional Ian Amaya hizo una genialidad y retó al 20 veces ganador de torneos de Grand Slam, Roger Federer, que respondió:

Igual que todos los atletas, Amaya se encuentra en cuarentena por la pandemia del coronavirus, pero demostró que conserva intacto su talento.

Con su mensaje, el también entrenador de tenis compartió un video en el que practica con las paredes de su casa, presumiendo su gran técnica.

Hey @rogerfederer , probably you know a little about Guatemala but how about this double wall challenge? up for it ? I'll be the best day of my life if you find peRFection on my technique. Share it. Regards from Guatemala 🇬🇹 @atptour @ITFprocircuit @ITF_Tennis @TennisTV pic.twitter.com/tORkXDR2zS

— Ian Amaya (@ian_amaya) April 16, 2020