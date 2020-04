VIDEO. Gerardo Paiz: “No hemos pensado en suspender a ningún cuerpo técnico"

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) no está pensando en suspender algún contrato de los cuerpos técnicos de las distintas selecciones, de acuerdo a las declaraciones de su presidente Gerardo Paiz, emitidas en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas.

Ante la posibilidad de que la FIFA suspenda todos los partidos de selecciones programados para este 2020, por la crisis de la pandemia del coronavirus que produce la enfermedad del COVID-19 y que tiene al futbol contra la espada y la pared, Gerardo Paiz señaló “No hemos pensado en ningún momento en suspender ningún cuerpo técnico ni suspender ningún proceso sino al contrario seguir trabajando con todos los procesos”.

Sobre la continuidad de Amarini Villatoro como técnico de la Selección Mayor de Guatemala: “Si no puede entrenarse la selección, lo capacitaremos y él seguirá trabajando para la bicolor”.

Añadió: “Nosotros sabemos que los procesos así funcionan. Si la selección puede jugar pues jugará. Pero seguiremos el proceso y continuaremos trabajando”.

Sabemos que los procesos así funcionan. A mí me gustaría que continuara con los microciclos (a cargo de Amarini)”.

Al referirse a la continuidad de Amarini al frente de la bicolor, Paiz confirmó: “Con el tema de Amarino Villatoro, que no es un proceso, sino la selección mayor, si no puede entrenarse, lo capacitaremos y él seguirá trabajando para la selección. A mí me gustaría que el continuara con los microciclos”, recalcó.

“Ahora, los cuerpos técnicos para las juveniles, ellos están contratados y deben seguir los procesos como Dios manda. No porque no haya partidos nosotros vamos a suspender todo y vamos a echar a la borda todo lo que habíamos formado”, dijo el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz.

El entrevistado por Emisoras Unidas expresó: “Nosotros seguiremos trabajando para cuando se abra la ventana de la competencia nuestras selecciones estén bien pulidas y trabajadas”.

La Fedefut seguirá recibiendo ingresos económicos

Consultado por el teman financiero y las consecuencias que esta pandemia podría tener y afectar en la Federación, Gerardo Paiz confirmó que “lo único que no ingresará en la Fedefut será lo de la taquilla de los partidos (Montserrat, y posiblemente Cuba)”.

“El dinero de FIFA, Concacaf, CDAG, va a ingresar de la misma manera. En ningún momento nos suspenderán este tipo de ingresos. El dinero de los derechos de transmisión ingresarán de igual forma”, sentenció.

Respecto a la logística de ese partido clasificatorio a Copa Oro 2021, donde Guatemala debería enfrentar a Montserrat en marzo pasado, Gerardo Paiz explicó que “ya se habían comprado boletos aéreos para Montserrat, así como todo el tema logístico del hotel, comida y transportes interno”.

De acuerdo al máximo jerarca del futbol guatemalteco, ahora solo esperan un tiempo prudente para conocer qué tanto los espera la línea aérea, de lo contrario, deberán pagar algún tipo de penalidad, pero recuperar un gran porcentaje de lo invertido.

Panamá suspendió los contratos de todos sus seleccionados

La Federación Panameña de Futbol (Fepafut) fue la primera y única en el área centroamericana que dio por finalizado todos los contratos con sus seleccionados derivado a la crisis del coronavirus.

De tal forma, fueron despedidos estos técnicos:

Américo Gallego: selección mayor

Julio y Jorge Daly Valdés: selecciones juveniles

Kenneth Zseremeta: selección femenina

Raiza Gutiérrez: sub 20 femenina

Porfirio Rebolledo: futbol sala