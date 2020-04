Xavi Hernández: "Las tres Champions del Madrid fueron por suerte"

El histórico mediocampista del Barcelona, Xavi Hernández ha vuelto a criticar al Real Madrid públicamente en una entrevista, no es la primera vez que lo hace frente a las cámaras.

Ayer, en el canal de Youtube del reconocido youtuber español, DjMariio fue publicada una entrevista al ahora estratega del Al Saad de la liga Catarí, fueron varios temas los que se tocaron en dicho diálogo.

Xavi comentó la gran vida que lleva en Catar, su familia, el coronavirus y la disputa entre el Real Madrid y Barcelona.

El reconocido youtuber español, DjMariio tuvo ayer la oportunidad de entrevistar al exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, con el que pasaron un momento bastante agradable.

La entrevista fue fluida y todo, hasta que se tocó el tema de las Champions del Real Madrid, donde Xavi asegura "que tuvieron suerte".

Xavi, habló de suerte, por lo que Mario le preguntó si se refería al Real Madrid, a lo que Hernández le responde: "Si, al Madrid, por supuesto".

El catalán afirma que: "No solo el Madrid, varios clubes históricos la han tenido, como el Barcelona en Stamford Bridge, donde hemos clasificado sin realizar un solo tiro a puerta".

Sin embargo, posteriormente el exfutbolista quiso recomponer sus declaraciones afirmando que el considera suerte no tener una temporada buena y ganar la Champions.

"Yo considero suerte, cuando no haces una temporada buena, quedas quinto o sexto en la liga y ganas Champions, eso al Barcelona no le ha pasado nunca, el Barcelona ha ganado la liga y ha ganado la Champions y al Madrid no le ha pasado así, el Madrid ha quedado sexto en liga y luego te ha ganado la Champions", afirmaba el catalán.